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تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

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تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

كشف رئيس شركة الإسكندرية للزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة والتجارة الداخلية أحمد عبد الوهاب، عن سر الرائحة السمكية في الزيت التمويني قائلا: إن ما يردده المواطنون حول رائحة تزنخ الزيت التمويني وهو ما يعرف ب”الرائحة السمكية”، ناتجة عن زيادة نسبة فول الصويا مع عباد الشمس لإنتاج زجاجة الزيت الخليط.

وذكر عبد الوهاب أن هذه الرائحة لها خاصية الإرتداد بمجرد فتح الزجاجة، وأوضح عبد الوهاب أن مكونات الزيت الخليط هي 50%فول صويا و 50% عباد الشمس، مؤكدا على أنه حاليا  يتم تعديل هذه النسبة قبل الصيف لزيادة نسبة زيت عباد الشمس والذي يعد لونه فاتحا.

وفي السياق أشار عبد الوهاب إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها وتورد الإنتاج لشركتي العامة والمصرية بما يزيد عن طاقتها الاستيعابية، وأن أرصدة الزيت آمنة حيث يتم طرح مليون زجاجة زيت زنة 800 ملليجرام من أول إبريل الجاري للبطاقات التموينية، حتى يحصل كل مواطن على زجاجة زيت وفقا لما أعلنه وزير التموين بما يصل إلى 51 ألف طن زيت شهريا.

 

المصدر:مصرفايف

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