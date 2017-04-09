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عضو بالبرلمان يكشف عن موجة غلاء قادمة خلال شهر يونيو القادم

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عضو بالبرلمان يكشف عن موجة غلاء قادمة خلال شهر يونيو القادم عضو بالبرلمان يكشف عن موجة غلاء قادمة خلال شهر يونيو القادم

قال عضو مجلس النواب  “إبراهيم عبد النظير” عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بضرورة تقديم الدولة تخفيضات على اللحوم خلال الفترة القادمة، والموافقة على مبادرة مضاعفة السلع التمونية، مؤكداً على وجود حالة من الغلاء خلال الأيام القادمة وخاصة في شهر رمضان، حيث يوجد مخاوف لدى المواطنين.

كشف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري  النائب” محمد بدراوي” عن طرح مبادرة جديدة من اجل رفع العبء وتخفيف الحمل على المواطن البسيط ومحدودي الدخل، ومواجهة الغلاء خلال شهر رمضان القادم.

 

واضاف  عضو اللجنة الاقتصادية من خلال تصريحات صحفية لأحد المواقع المصرية، مؤكداً أن المبادرة تتضمن مضاعفة السلع التمونية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم صرف السلع الشهرية للمواطنين مرتين في الشهر.

واشار ” بدراوي” أن هذه المبادرة لن تكلف الدولة الكثير، ولكنها ستعطي إحساساً للمواطن البسيط ومحدودي الدخل أن الحالية تعمل على تخفيف العبء عنه في ظل ارتفاع السلع والمنتجات في السوق المصرية خلال هذه الأيام، وخاصة بعد ارتفاع حالة التضخم وقلة القدرة الشرائية للمواطنين.

 

المصدر:مصرفايف

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