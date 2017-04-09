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19 مليون بطاقة تموين مهددة بالتوقف في 30 يونيو

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19 مليون بطاقة تموين مهددة بالتوقف في 30 يونيو 19 مليون بطاقة تموين مهددة بالتوقف في 30 يونيو

كشف أحمد مهدى، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع فى وزارة ، أن هناك 19 مليون بطاقة تموين غير مكتملة البيانات، يكلفون الدولة 22 مليار جنيه، معلنا عن إطلاق حملة إعلانية الأسبوع المقبل لتوعية الـ 19 مليون مواطن لحثهم علي ضرورة استكمال بياناتهم.

وناشد مهدي هؤلاء المواطنين بضرورة التوجه إلي مكاتب التموين التابعين لها عند ظهور علامة استكمل بياناتك التى ستظهر له عند استلامه التموين الخاص به منعا لتوقف بطاقاتهم.

 

من جانبه، أوضح  قال خالد العطار، رئيس اللجنة التنفيذية لتنقية بطاقات التموين، أن استمارات تحديث البيانات موجودة لدي بقالي التموين، مجانية دون أي مقابل مادي، موضحا أن هناك 9 ملايين استمارة غير سليمة و10 ملايين استمارة لم تصل حتى الآن.

وقال العطار إنه في حالة عدم استكمال البيانات حتى فترة السماح التى تصل إلى 30 يونيو القادم سيتم بعد ذلك إيقاف بطاقات التموين للأشخاص غير مستكملى بياناتهم، مؤكدا أن الهدف من تنقية بطاقات التموين هو تقديم الخير للمواطن المصرى وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلي أن وزارة التموين تعمل علي تطوير مكاتب التموين بمختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن وزارة التموين تعمل حاليا علي تنقية بطاقات التموين وتحديث بيانات المواطنين، لحذف غير مستحقي الدعم، ضمانا لوصول السلع المدعمة لمستحقيها.

 

المصدر:مصرفايف

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رئيس قسم الأخبار

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