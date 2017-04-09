عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح

في يوم دامي في تاريخ مصر وقع انفجارين اليوم أحدهما في التاسعة صباحاً، بكنيسة ماري جرجس بطنطا، والآخر بامنشية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بواسطة النتحاري في طنطا وقنبلة شديدة الانفجار بالإسكندرية.

ووفقاً لقناة CNBC الأمريكية، أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، مسؤوليته الكاملة عن التفجيريين اللذان هزا محافظتي طنطا والإسكندرية، وأثار غضباً واسعاً بين جميع المصريين أقباط ومسلمين.

كان انفجار استهدف كنيسة مارجرجس بطنطا في محافظة الغربية، صباح اليوم، بالتزامن مع احتفالات “أحد السعف”، وخلّف 31 شهيدا و79 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة، بينما استهدف انفجار آخر الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، وأسفر الحادث عن استشهاد 13 مواطنا وإصابة 40 آخرين، حسبما ذكرت وزارة الصحة.

المصدر:مصرفايف