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الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن

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الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن

التحرير

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ذكرت عدة تقارير صحفية إسبانية، أن هناك حالة تأهب قصوى بين صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، قبل مواجهة نظيره بايرن ميونيخ الألماني، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن كلا من  ناتشو وراموس مهددان بالغياب عن الكلاسيكو أمام برشلونة، وراموس تحديدا عن مباراة الإياب ضد بايرن ميونيخ، مضيفةً، أنه بعد إصابتي فاران وبيبى لم يتبقى سوى مدافعين اثنين متوفرين لزين الدين زيدان في المواجهات النارية لشهر إبريل، هما ناتشو وراموس.

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وتابعت الصحيفة أن سرجيو راموس، في حال تلقيه بطاقة صفراء في مباراة الاليانز آرينا سيغيب عن مباراة الإياب ضد بايرن ميونيخ في سانتياجو برنابيو، أما ناتشو في حال تلقي بطاقة صفراء ضد خيخون في الجولة المقبلة من الليجا سيغيب عن مباراة الكلاسيكو في البرنابيو.

وأشارت الصحيفة المقربة من النادي الملكي، أنه ضد خيخون يمكن أن يشارك كاسيميرو إلى جانب راموس في قلب الدفاع ، لكن المشكلة الأكبر هي ضد بايرن ميونيخ، لذلك سيكون على راموس تفادي تلقي بطاقة صفراء في مباراة يواجه فيها ليفاندوفسكي وروبن و بقية لاعبي بايرن و الأمر لن يكون بالمهمة السهلة.

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التحرير

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