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عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

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عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

أكد مصدر أمني رفيع المستوي، انفجار قنبلة منذ قليل، في محيط كنيسة مار جرجس بطنطا دون أي مقدمات لهذا العمل الإرهابي الغاشم، الذي يستهدف من النيل من الوحدة المصرية ومن عزيمة وإرادة المصريين، وأشار المصدر الأمني أنه لم يتم تصنيف القنبلة حتى الآن، وانفجار أخر في الإسكندرية .

وأضاف المصدر الأمني في تصريحات صحفية له صباح اليوم الأحد، أنه على الفور عقب تلقي أنباء عن الانفجار تم نقل فرثة من قوات الحماية المدنية وفرقة من خبراء المفرقعات إلى المنطقة الانفجار، مشيرا إلى أنه يتم إجراء في الوقت الحالي تمشيط كامل للمنطقة للتأكد من خلوها من أي متفجرات أخري.

أكد مصدر أمني رفيع المستوي، انفجار قنبلة منذ قليل، في محيط كنيسة مار جرجس بطنطا دون أي مقدمات لهذا العمل الإرهابي الغاشم، الذي يستهدف من النيل من الوحدة المصرية ومن عزيمة وإرادة المصريين، وأشار المصدر الأمني أنه لم يتم تصنيف القنبلة حتى الآن، وانفجار أخر في الإسكندرية .

وأضاف المصدر الأمني في تصريحات صحفية له صباح اليوم الأحد، أنه على الفور عقب تلقي أنباء عن الانفجار تم نقل فرثة من قوات الحماية المدنية وفرقة من خبراء المفرقعات إلى المنطقة الانفجار، مشيرا إلى أنه يتم إجراء في الوقت الحالي تمشيط كامل للمنطقة للتأكد من خلوها من أي متفجرات أخري.

 

المصدر:مصرفايف

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