البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية

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استقرت مؤشرات البورصة عند المنطقة الحمراء، فى ختام تعاملات جلسة يوم الأحد، متأثرة بتفجيرات كنيستى طنطا والإسكندرية، وخسر رأس المال السوقى للاسهم المقيدة نحو 7 مليارات جنيه.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى اكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 12895.12 نقطة.
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وانخفض مؤشر "إيجى اكس 100” للشركات الأوسع نطاقا بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1349.29 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر "إيجى اكس 70 “ للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 587.23 نقطة.
ومالت تعاملات المصريين نحو البيع المكثف بصافى بيعى 841.47 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 340.12 مليون جنيه و 501.35 مليون جنيه.