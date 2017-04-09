وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق

التحرير

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كتب: أشرف فهيم

تجاهلت وزارة السياحة، الحادثين الإرهابيين الذين وقعا اليوم الأحد، بكنيستي الشهيد مارجرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية، حيث رفض الوزير يحيى راشد الإدلاء بأية تصريحات تاركًا هاتفه لمديرة مكتبه.

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وبعد مرور نحو 5 ساعات على الانفجار الأول، أجرت "التحرير" اتصالًا هاتفيًا بالوزير، لترد مديرة مكتبه بأن: "الوزير في اجتماع، وقد علم بالحادثتين وسوف يطلق بيانًا للداخل والخارج بعد انتهاء اجتماعه".

فيما التزمت هيئة تنشيط السياحة الصمت، على الرغم من تعاقد رئيسها مع شركة علاقات عامة مملوكة لأحد رجال الأعمال المصريين، بداعي التحدث داخليًا وخارجيًا وقت الأزمات، غير أن رئيس الهيئة خصصها لعرض جهوده الشخصية التي لم تؤتي بأي ثمار حتى الآن، لتكن السياحة هي الوزارة الوحيدة التي لم تطلق أية بيانات صحفية توضيحية حول الحادثين.