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«سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث)

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«سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث) «سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث)

التحرير

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استشهد 41 شخصًا، وأصيب 118 آخرون، اليوم الأحد؛ إثر انفجارين استهدفا كنيستي مار جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن انفجارًا وقع بكنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، في تمام التاسعة وخمس دقائق.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، أن الانفجار أسفر عن استشهاد 30 شخصا، وإصابة 78 حتى الآن.

وعقب مرور 3 ساعات ونصف الساعة، تصدت قوة تأمين الكنيسة المرقسية بمنطقة الرمل بالإسكندرية لمحاولة اقتحام أحد العناصر الإرهابية الكنيسة، وتفجيرها بواسطة حزام ناسف، حسب وزارة الداخلية.

ذكرت وزارة الصحة أن الحادث الإرهابي أسفر عن استشهاد 11 شخصا، وإصابة 40 آخرين حتى الآن.

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من جانبه، أدان الرئيس عبد الفتاح ، التفجير الإرهابي الغاشم الذي تعرضت له كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا صباح اليوم، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث. 

ودعا السيسي في بيانه أن يتغمد الشهداء برحمته ويسكنهم فسيح جناته، مؤكدًا أن هذا الإرهاب الغادر إنما يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه.

كما وجه الرئيس السيسي، رئاسة مجلس الوزراء وكل الأجهزة الأمنية في الدولة بالتوجه فورًا إلى موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتوفير الرعاية اللازمة للمصابين وتكثيف التحقيقات للوصول إلى منفذي الانفجار، وتقديمهم إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.

وأدانت الأردن والبحرين والكويت التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة "مار جرجس" بمدينة طنطا في محافظة الغربية. 

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التحرير

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