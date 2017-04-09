نادي القضاة يدين تفجيري طنطا والإسكندرية: عمل إرهابي «غاشم»

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أعلن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة إدانته الشديدة لحادث تفجير كنيسة "مار جرجس" بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية .

وقال نادي القضاة في بيان صحفي جاء: "بقلوب يعتصرها الألم، ينعى نادي قضاة مصر ضحايا العمل الإرهابي الغاشم الغادر الذي استهدف كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية صباح اليوم".

وأعرب عن خالص تعازيه للوطن كافة في مصابه الأليم، ويحتسبهم عند الله شهداء أبرار، ويدعو الله أن يلهم أهليهم وذويهم صبرا وسلونا، وأن يتم بنعمته الشفاء العاجل لكافة المصابين.

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وأكد النادي أن مثل هذه الأفعال الدنيئة لن تنال من وحدة وتلاحم وترابط أبناء الشعب الواحد ونسيجه.ولن تلين معها عزيمة الدولة في حربها الضروس ضد الإرهاب.

وأضاف "رحم الله شهداء الوطن وألحق بمن استهدفنا -نحن أبناء الوطن الواحد - عارا و خزيا وخزلانا".