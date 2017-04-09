وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط

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أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الاعمال بما يخدم خطة الدولة في تحقيق أهدافها التنموية.

وقال قابيل، إن الوزارة تدعم كافة المبادرات الهادفة التي تهدف لتشجيع ثقافة العمل الحر ودعم ورعاية المبتكرين وذلك من خلال تحفيز التطبيق العملي للمهارات ذات الأولوية في القطاعات الاقتصادية الهامة ووضع آلية لإكساب الشباب تلك المهارات التي تؤهلهم للإلتحاق بسوق العمل.

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جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح فاعليات المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الاعمال "صعيدي ستارت أب" والذي يعقد على مدار 3 ايام بجامعة أسيوط.