أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط

Google+ Print
وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الاعمال بما يخدم خطة الدولة في تحقيق أهدافها التنموية.

وقال قابيل، إن الوزارة تدعم كافة المبادرات الهادفة التي تهدف لتشجيع ثقافة العمل الحر ودعم ورعاية المبتكرين وذلك من خلال تحفيز التطبيق العملي للمهارات ذات الأولوية في القطاعات الاقتصادية الهامة ووضع آلية لإكساب الشباب تلك المهارات التي تؤهلهم للإلتحاق بسوق العمل.

شاهد أيضا

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح فاعليات المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الاعمال "صعيدي ستارت أب" والذي يعقد على مدار 3 ايام بجامعة أسيوط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة»

بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة»

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض