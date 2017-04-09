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"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء

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"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء "الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء

مصراوي Masrawy

زيارة البابا فرنسيس لمصر

كتب- أحمد بدراوي:

نفى الأب رفيق جريش- المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في ، إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر، والمقرر لها الـ 28 من أبريل الجاري، مضيفًا أنه من المبكر جدًا الحديث عن المتسبب في حادثي طنطا والإسكندرية.

ودعا "جريش" - في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد، الجميع إلى الهدوء وترك قيادات الدولة والقيادات الكنسية للالتفات لمهامهم.

ووقع انفجاران اليوم استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.

وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 26 شهيدًا على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.

من جهته، قال الأنبا عمانويل عياد، رئيس اللجنة المنظمة للكنيسة الكاثوليكية، لزيارة بابا الفاتيكان إلى مصر، إن زيارة البابا فرنسيس إلى مصر، قائمة كما هي وليس هناك أية أنباء عن الغائه.

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