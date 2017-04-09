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"حكماء المسلمين" يدين الأعمال الإرهابية ضد كنائس مصر

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"حكماء المسلمين" يدين الأعمال الإرهابية ضد كنائس مصر "حكماء المسلمين" يدين الأعمال الإرهابية ضد كنائس مصر

مصراوي Masrawy

انفجار الكنيسة المرقصية بالاسكندرية

كتب- أحمد مسعد:

أدان مجلس حكماء المسلمين، التفجيرات الإرهابية، التي استهدفت كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا فى محافظة الغربية شمال العاصمة، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا و الجرحى.

وأكد مجلس حكماء المسلمين، أن هذا العمل الإرهابى الجبان يخالف تعاليم الدين الإسلامى الحنيف وكل الأعراف والشرائع السماوية، التى تنهى عن المساس بدور العبادة وتدعو إلى حمايتها وصونها واحترامها، معربًا عن تضامنه مع كل مؤسسات الدولة المصرية فى مواجهة هذا الإرهاب الغاشم.

وقال الدكتور على النعيمى، أمين عام مجلس حكماء المسلمين، إن مثل هذه الأعمال الإرهابية تؤكد على خبث ودناءة مرتكبيها وفشلهم فى استهداف وحدة الشعب المصرى الذى يتميز بالوحدة والترابط، معربًا عن تضامن المجلس مع الكنيسة المصرية فى هذا الحادث الأليم.

وأضاف النعيمى أن مجلس الحكماء بالتعاون مع الأزهر الشريف سيواصل جهوده على كل المستويات فى مواجهة الفكر المتطرف والتصدى لما تبثه جماعات الإرهاب من خطاب مغلوط ومفاهيم غير صحيحة، لمحاصرة هذه الجماعات الإرهابية وتوعية الشباب من الوقوع فى براثن هذا الخطاب الإجرامى البعيد كل البعد عن تعاليم الإسلام السمحة.

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