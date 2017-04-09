مصدر: بلاغ بالعثور على عبوة ناسفة ثانية بمحيط كلية الطب في طنطا
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء
الحادث الإرهابي بكنيسة مارجرجس يتصدر وسائل الإعلام العالمية
أبو تريكة ينعي ضحايا تفجير كنيسة مارجرجس
البابا تواضروس يخلع "صدرة الفرح" عقب تفجيري طنطا والإسكندرية
الشهداء يطلون من علٍ "صورة"
حكاية كنيسة مارجرجس بطنطا.. بُنيت بالخشب وهدمها "الإرهاب"
مصدر أمني يكشف لمصراوي كيف وقع انفجار كنيسة مارجرجس بطنطاإقرأ المزيد 10,346
البنك الأهلي: خدمات البطاقات قد تتوقف منتصف الأحد بعد المقبلإقرأ المزيد 7,801
مصدر: انفجار بالكنيسة المرقسية بالأسكندريةإقرأ المزيد 7,711
شهود عيان: انتحاري وراء تفجير قنبلة كنيسة مارجرجس بطنطاإقرأ المزيد 6,939
انتقال النائب العام لموقع انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء
"مفرقعات الجيزة" تنفي وقوع انفجار بالهرم: "نمشط كافة الكنائس"
استشهاد قاضٍ في حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا
لحظة وقوع انفجار كنيسة مارجرجس أثناء أداء القداس صباح اليوم
اللقطات الأولى لانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية
مشاهد مؤثرة داخل كنيسة مارجرجس بعد لحظات من الانفجار..فيديو
أول فيديو لـ"شاحنة الدهس" بالسويد أثناء اندفاعها نحو المارة
اللقطات الأولى من تفجير كنيسة الأسكندرية.. "قطار الإرهاب يصل كنيسة المرقسية"
بالفيديو - عمرو أديب يسخر من قناة الجزيرة بسبب خبر حركتي حسم ولواء الثورة