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مصدر: بلاغ بالعثور على عبوة ناسفة ثانية بمحيط كلية الطب في طنطا

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مصراوي Masrawy

أخبار الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء

الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء

أخبار الحادث الإرهابي بكنيسة مارجرجس يتصدر وسائل الإعلام العالمية

الحادث الإرهابي بكنيسة مارجرجس يتصدر وسائل الإعلام العالمية

أبو تريكة ينعي ضحايا تفجير كنيسة مارجرجس

أبو تريكة ينعي ضحايا تفجير كنيسة مارجرجس

أخبار البابا تواضروس يخلع

البابا تواضروس يخلع "صدرة الفرح" عقب تفجيري طنطا والإسكندرية

أخبار الشهداء يطلون من علٍ

الشهداء يطلون من علٍ "صورة"

أخبار حكاية كنيسة مارجرجس بطنطا.. بُنيت بالخشب وهدمها

حكاية كنيسة مارجرجس بطنطا.. بُنيت بالخشب وهدمها "الإرهاب"

مصدر أمني يكشف لمصراوي كيف وقع انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا

مصدر أمني يكشف لمصراوي كيف وقع انفجار كنيسة مارجرجس بطنطاإقرأ المزيد 10,346

البنك الأهلي: خدمات البطاقات قد تتوقف منتصف الأحد بعد المقبل

البنك الأهلي: خدمات البطاقات قد تتوقف منتصف الأحد بعد المقبلإقرأ المزيد 7,801

مصدر: انفجار بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية

مصدر: انفجار بالكنيسة المرقسية بالأسكندريةإقرأ المزيد 7,711

شهود عيان: انتحاري وراء تفجير قنبلة كنيسة مارجرجس بطنطا

شهود عيان: انتحاري وراء تفجير قنبلة كنيسة مارجرجس بطنطاإقرأ المزيد 6,939

انتقال النائب العام لموقع انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا

انتقال النائب العام لموقع انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا

الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء

الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء

"مفرقعات الجيزة" تنفي وقوع انفجار بالهرم: "نمشط كافة الكنائس"

استشهاد قاضٍ في حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا

استشهاد قاضٍ في حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا

لحظة وقوع انفجار كنيسة مارجرجس أثناء أداء القداس صباح اليوم

لحظة وقوع انفجار كنيسة مارجرجس أثناء أداء القداس صباح اليوم

اللقطات الأولى لانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

اللقطات الأولى لانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

مشاهد مؤثرة داخل كنيسة مارجرجس بعد لحظات من الانفجار..فيديو

مشاهد مؤثرة داخل كنيسة مارجرجس بعد لحظات من الانفجار..

أول فيديو لـ

أول فيديو لـ"شاحنة الدهس" بالسويد أثناء اندفاعها نحو المارة

اللقطات الأولى من تفجير كنيسة الأسكندرية..

اللقطات الأولى من تفجير كنيسة الأسكندرية.. "قطار الإرهاب يصل كنيسة المرقسية"

بالفيديو - عمرو أديب يسخر من قناة الجزيرة بسبب خبر حركتي حسم ولواء الثورة

- عمرو أديب يسخر من قناة الجزيرة بسبب خبر حركتي حسم ولواء الثورة

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مصراوي Masrawy

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