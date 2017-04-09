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"إسماعيل" ووزيرا "الداخلية والصحة" يصلون موقع تفجير "مار جرجس" بطنطا

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"إسماعيل" ووزيرا "الداخلية والصحة" يصلون موقع تفجير "مار جرجس" بطنطا "إسماعيل" ووزيرا "الداخلية والصحة" يصلون موقع تفجير "مار جرجس" بطنطا

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والصحة

الغربية – مروة شاهين:

وصل إلى مدينة طنطا، عصر اليوم الأحد، اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، واللواء هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إلى موقع تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا.
وتفقد "عبد الغفار" موقع الحادث، وتابع وزير الصحة حالة الضحايا من المصابين بالمستشفيات.

يشار إلى ارتفاع الضحايا في حادث تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا إلى 25 شهيدًا و71 مصابًا حتى الآن.

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