عاجل بالأسماء شهداء ومصابي كنيسة ماري جرجس بطنطا.

شيماء مصطفى

صرح مصدر أمني بحدوث تفجير صباح اليوم، في كنيسة ماري جرجس، بمدينة طنطا أسفر حتى الآن، عن مقتل 27 شخصا وإصابة 75 آخرين، نتيجة قيام انتحاري بتفجير الكنيسة بحسب رواية أجهزة الأمن المصرية ورواية أحد شهود العيان، بأن انتحاري تسلل إلى بهو الكنيسة مرتديا حزاما ناسفا.

ونشرت صفحة على الفيس بوك منسوبة لمطرانية طنطا أسماء شهداء ومصابي كنيسة ماري جرجس بطنطا.

1. سامى فام جرجس طنطا ثان

2. خيرى كيرلس منصور طنطا اول

3. وليم نصيف يوسف كفر الزيات

4. سليمان ايوب عوص اللة طنطا اول

5. عادل اسعد شكرى

6. رؤوف صليب

7. سليمان سليم سليمان

8. سليمان شاكر

9. مينا نعيم

10. فخرى لطيف مرقص

11. رجائى لطفى صادق

12. عادل سليمان عبدالسيد

13. مجدى سامى جرجس

14. سليمان أيوب عوض اللة

15. سعد ذكى بدوى

16. أنور اسكندر

17. ماهر فؤاد فاروق

18. مايكل سمير اسكندر

19. صمؤئيل جورج نجيب

20. مايكل نبيل راغب

21. ميشيل عبدالملك

22. بيشوى القمص دانيال

23. رجائى لطفى

24. شادى كمال

25. فادى وليم

كما نشرت قائمة المصابين وهم:

1. فيكتور فايز

2. ماجد مدحت

3. هيام رزق

4. أيمن جرجس

5. نعمان ذكى

6. ماجد ميشيل

7. رومانى رزق

8. اميل إدوارد صليب

9. عبدالسيد مكرم

10. كيرلس عوض

11. ايمن جرجس صبحى

12. ماجد مدحت

13. عادل جرجس

14. صمؤيل حلمى

قائمة الشهداء

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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