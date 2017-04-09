«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

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شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا مؤسفة إثر انفجار قنبلة استهدفت كنيسة "مارجرجس" بمنطقة أبي النجا، في طنطا بمحافظة الغربية، وأسفر التفجير عن وفاة أكثر من 30 شخصًا وإصابة أكثر 59 آخرين.

كما وقع انفجار أمام الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، الواقعة بمنطقة محطة الرمل، وأسفر عن وفاة 11 شخصًا وإصابة العشرات.

وأدان العديد من نجوم الرياضة الحادث الذي وصفوه بـ«الإرهابي»، ووقع تزامنًا مع احتفال المسيحيين بـ«أحد السعف».

في ضوء ذلك يستعرض «التحرير» أبرز تعليقات نجوم الرياضة في التقرير التالي..

محمد أبو تريكة

قدم النجم الكبير "محمد أبو تريكة"، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، تعازيه لأسر ضحايا تفجير كنيسة "مارجرس" بطنطا.

وقال عبر "تويتر" : "خالص عزائي للشعب المصري ولأهالي ضحايا كنيسة مارجرجس، وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين وحفظ الله مصر واهلها وأدام علينا التسامح والسلام".

أحمد شوبير

عبر الكابتن "أحمد شوبير"، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن حزنه الشديد تجاه هذا الحادث، فقال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "ببالغ الحزن والأسي أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري في حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي الجبان الذي استهدف الأبرياء.. اللهم أحفظ مصر.. لاحول ولا قوة الا بالله.. انا لله وانا اليه راجعون .. حسبنا الله ونعم الوكيل"

محمد ناجي "جدو"

عبر "محمد ناجي ..جدو"، مهاجم النادي الأهلي السابق، والمقاولون العرب الحالي، عن حزنه الشديد تجاه هذا الحادث، فقال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري في حادث كنيسة مارجرجس بطنطا و الكنيسة المرقسية بالاسكندرية الذي استهدف الأبرياء.. اللهم أحفظ مصر واهلها".

أحمد حسن كوكا

علّق "أحمد حسن كوكا"، مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي ومنتخب الفراعنة، على تفجير الكنيسة قائلًا: "خالص العزاء لأهالي كنيسة مارجرجس.. يارب احفظ مصر من الاٍرهاب".

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محمود علاء

أدان "محمود علاء"، مدافع وادي دجلة، تفجير كنيسة "مارجرجس" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قائلآ: "الإرهاب لا دين له بل هو إعتداء علي قيم كل الأديان بدايه بديننا الإسلامي الحنيف . خالص العزاء لأهالي ضحايا مارجرجس والشفاء العاجل للمصابين".

خالد مرتجي

عبر "خالد مرتجي"، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، عن حزنه الشديد تجاه هذا الحادث، فقال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " مصابنا مصري لا مسلم ولا مسيحي خالص العزاء لأسر شهدائنا في تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين ".

خالد بيومي

قدم "خالد بيومي"، المحلل الكروي، تعازيه لأسر ضحايا تفجير كنيسة "مارجرس" بطنطا، وقال عبر "تويتر": "البقاء لله في ضحايا اخواتنا المصرين في كنيسة ماري مريم بطنطا".

بلال أحمد علام

من جانبه قال "بلال أحمد علام" المعلق الرياضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم إحفظ مصر وخلصها من شرور الخائنين، خالص العزاء لإخواني الأقباط في تفجير طنطا الخسيس .. في اليوم الذي تعودنا فيه أن نهنيهم، أصبحنا نعزيهم، مصر في نزيف وحزن بكل طوائفها، ولعن الله المفكر والمنفذ والشامت".

أيمن جاده

وقال أيمن جادة، مقدم البرامج الرياضية بمجموعة قنوات "بي إن سبورت"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً .. هذاديننا وما يُنسب له غير ذلك باطل".