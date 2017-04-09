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هل يتم إيقاف الدوري بسبب الأحداث الإرهابية؟.. عامر حسين يُجيب

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هل يتم إيقاف الدوري بسبب الأحداث الإرهابية؟.. عامر حسين يُجيب هل يتم إيقاف الدوري بسبب الأحداث الإرهابية؟.. عامر حسين يُجيب

التحرير

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أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه تقرر وقوف الفرق دقيقة حداد على أرواح ضحايا انفجار الكنيسة المرقسية في طنطا اليوم الأحد.

وقال عامر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنه بداية من مباريات الجولة الـ24 للدوري اليوم، ستقف الفرق دقيقة حداد على أرواح الضحايا.

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كما أكد على رفضه فكرة إيقاف بطولة الدوري الممتاز بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد اليوم، مضيفًا إنه من الصعب توقف البطولة بسبب ضيق الوقت وتوقفها يعني إلغائها هذا الموسم.

ومن المنتظر أن تبدأ مباريات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز، اليوم الأحد، في الثالثة عصرًا بمواجهة الداخلية أمام النصر للتعدين، وفي الخامسة والربع، ثم تُختتم المباريات بمواجهة المقاولون العرب ومصر المقاصة في الثامنة مساء.

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التحرير

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