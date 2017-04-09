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أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم

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أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم

قرر الرئيس “عبد الفتاح ”، دعوة مجلس الدفاع الوطني للانعقاد اليوم الأحد الموافق التاسع من شهر أبريل، وذلك كأول رد فعل قوي من الرئيس، عقب تفجير كنيستي مار جرجس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وكنيسة مار مرقس بالإسكندرية صباح اليوم.

ويتكون مجلس الدفاع الوطني من الرئيس “عبد الفتاح السيسى” رئيسا، وعضوية كل من المهندس “شريف إسماعيل” رئيس مجلس الوزراء، والدكتور “علي عبد العال” رئيس مجلس النواب، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزراء الداخلية،  الخارجية، المالية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وجدير بالذكر، أن كنيستي مار جرجس بمحافظة الغربية، وكنيسة مار مرقس بمحافظة الإسكندرية، قد تعرضتا لتفجير إرهابي صباح اليوم، أثناء انعقاد القداس، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 30 شخص وإصابة أكثر من 100 شخص آخرين.

المصدر : مصرفايف

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