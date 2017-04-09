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ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية”

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ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية”

صرحت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية، اليوم، الأحد، إن عدداً من الضباط والأفراد اذين كلفتهم الوزارة بتأمين الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، سقط من بينهم شهيد وعدد من الجرحى، أثناء محاولتهم منع انتحارى من دخول الكنيسة.

ولقد استشهد المقدم عماد الركايبى، المعين خدمة أمام كنيسة مارمرقس بمحطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، إثر محاولته هو وطاقم الحراسة التصدى لانتحارى حاول تفجير نفسه بالكنيسة ومنع كارثة من الحدوث.

 

الجدير بالذكر أن المقدم عماد الركايبى دفعة 2001 ومشهود له بحسن الخلق والكفاءة العالية. 

ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية”
الضابط شهيد الغدر
 
 
المصدر : مصرفايف

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