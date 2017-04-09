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السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان

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السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان

مصراوي Masrawy

القاهرة- (مصراوي):
أدانت السفارة البريطانية بالقاهرة التفجيرات الانتحارية التي شهدتها اليوم، الأحد.

وكتب السفير البريطاني جون كاسن تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، قال فيها "إلى كل من حزن على شهداء وجرحى أو حاول الاستجابة والمساعدة بعد هجمات "أحد السعف" نحن نشارك حزنك. وتقف بريطانيا مع مصر ضد الكراهية والإرهاب".

وقع انفجاران، الأحد استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.
وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 26 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى قال لمصراوي إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحا، مرجحا أن يكون ناتج تفجير انتحاري.

وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وتزامن مع تواجد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخل الكنيسة للصلاة.

وأوضحت الصحة أن الانفجار أودى بحياة 11 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.
ودعا الرئيس عبد الفتاح إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني، فيما توجه رئيس ووزيرا الداخلية والصحة مدينة طنطا والإسكندرية.

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مصراوي Masrawy

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