بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية
آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية (5)
آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية (6)
آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية (7)
آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية (8)
آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية (1)
آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية (2)
آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية (3)
آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية (4)
القاهرة –(مصراوي):
رصدت الصفحة الرسمية لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" آخر لحظات للبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من داخل الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل بالإسكندرية.
وكان تفجير قد وقع ظهر اليوم الأحد بمحيط الكنيسة، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم ضابط شرطة، وعشرات المصابين، بحسب بيان وزارة الصحة.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية قبل قليل إن البابا تواضروس كان متواجدا خلال وقوع التفجير.
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