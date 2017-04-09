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روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا

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روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

موسكو- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن قرار إلغاء زيارة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إلى موسكو يكشف عن جهل عميق لدى لندن بما يحدث في سوريا.
وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم الأحد أن إلغاء جونسون لزيارة إلى موسكو تعكس عدم الفهم الأساسي والجهل بما يحدث في سوريا، وعدم فهم الجهود الروسية لحل هذه الأزمة.
وأضاف البيان "أن قرار إلغاء زيارة جونسون لموسكو يؤكد مرة أخرى الشكوك بوجود فائدة من الحديث مع البريطانيين، اللذين لا يملكون موقفا خاصا بهم من أغلب القضايا الدولية الراهنة ".

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