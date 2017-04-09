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ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

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ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول

كتب - محمد شعبان:

قال شهود ، إن انتحاري وراء تنفيذ حادث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، اليوم الأحد.

وأضاف شهود العيان، أن قائد قوة تأمين الكنيسة المقدم عماد الركايبي، مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة العطارين بمديرية أمن الإسكندرية، اشتبه في أحد الأشخاص بمحيط الكنيسة التي تقع بالقرب من محطة الرمل.

وأشار الشهود، إلى أن الانتحاري قام بتفجير نفسه، ما أسفر عن مصرع الضابط، وإصابة آخرين.

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