بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

أسيوط - أسامة صديق:

استنكر بيت العائلة المصرية بأسيوط، في بيان له اليوم الأحد، التفجيرين الإرهابيين اللذين تعرضت لهما كنيستا مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية، وسقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وقال الشيخ سيد عبدالعزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، إن الإرهاب لن يستطيع هدم المجتمع المصري بعملياته الإرهابية الخسيسة، وإن التفجير داخل الكنيسة بطنطا يدل على أن الإرهابيين أيقنوا أن الشعب المصري نسيج واحد، ولا سبيل لهم إلا أن تلك العمليات الخسيسة.

وتابع: "نحن نقول لهم سنحمي المساجد والكنائس بأرواحنا وأجسادنا، ونقول للإرهابيين اقرؤوا التاريخ لتتأكدوا أن مصر لم يهزمها اعتداءات لا من الداخل ولا الخارج، وأنتم من ترسخون لتلك القاعدة فسبيلكم إلى زوال، وأقباط مصر في قلب النسيج الوطني، ولن تستطيعوا أن تشعلوا الفتنة، فالمصريون نسيج واحد لا فرق فيه بين مسلم وقبطي، وما حدث جريمة بشعة في حق كل المصريين".