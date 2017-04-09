ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية

الاسكندرية - محمد عامر:

تصوير - فريد قطب:

رصدت عدسة "مصراوي" محيط الكنيسة المرقصية بمحطة الرمل بالإسكندرية، عقب الانفجار الشديد أمام أول بوابة تفتيش.

وأكد مصدر أمني سقوط عدد من الإصابات بين أفراد الأمن ومواطنين هناك.

جاء الانفجار بعد مغادرة البابا تواضروس، عقب أداء الصلوات هناك.