الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة 11 مواطنًا وإصابة 35 أخرين حتى الآن، جراء انفجار جسم غريب داخل الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

واشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف مجهزة متواجدة بموقع الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفيين إلى مستشفيات مصطفى كامل العسكرى والميرى الجامعي.

كانت مصادر أمنية وطبية قالت لقناة أون لايف إن الشهداء بينهم ضابط شرطة برتبة رائد يدعى عماد الركايبي، تصدى للانتحاري قبل دخوله للكنيسة.

وكان انفجارا ثانيا استهدف كنيسة مارجرجس بمحافظة الغربية، في وقت سابق، وأسفر عن سقوط 26 شهيدا وأكثر من 71 مصابًا، تزامنًا مع احتفال الأقباط الأرثوذكس وهم أغلبية المسيحيين في مصر بأحد السعف.