فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا»

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فاز فريق فالنسيا الإسباني، على نظيره غرناطة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، لحساب الأسبوع الـ31 من الدوري الإسباني (الليجا).

سجل سيموني زازا أول هدفين للخفافيش في الدقائق 19 و21، ثم أحرز سانتياجو مينا الهدف الثالث في الدقيقة 55، قبل أن يقلص أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 65، لتنتهي المباراة بفوز فالنسيا بثلاثة أهداف لهدف.

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وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فالنسيا إلى المركز الـ12 برصيد 39 نقطة، فيما يحتل غرناطة المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة.