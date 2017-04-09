أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا»

Google+ Print
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فاز فريق فالنسيا الإسباني، على نظيره غرناطة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، لحساب الأسبوع الـ31 من الدوري الإسباني (الليجا).

سجل سيموني زازا أول هدفين للخفافيش في الدقائق 19 و21، ثم أحرز سانتياجو مينا الهدف الثالث في الدقيقة 55، قبل أن يقلص أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 65، لتنتهي المباراة بفوز فالنسيا بثلاثة أهداف لهدف.

شاهد أيضا

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فالنسيا إلى المركز الـ12 برصيد 39 نقطة، فيما يحتل غرناطة المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»