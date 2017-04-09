كمال عامر: لا أؤيد فرض حالة الطوارئ

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وصف اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، الحادث الإرهابى الذى وقع صباح اليوم بمحيط كنيسة مار جرجس بطنطا، هو إمتداد للحوادث الارهابية التى تهدف لهدم الوطن وتستهدف استقراره ووقف عجلة التنمية.

وأضاف عامر، أن هذا الحادث الإرهابى الخسيسي لن يثنى الشعب المصر أو القيادة السياسية عن مواصلة العمل من أجل إعادة بناء الوطن ولن تهزم عزيمتنا ولن ننكسر أمام هذه الفئة الضاله التى لا تعرف وطن ولا دين.

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وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى أن الشعب على وعي أن هذه الحوادث تستهدف أمن الوطن وليس فئة بعينها، لافتًا إلى ضرورة أن يكون لدينا الوعى للتصدى للارهاب وكل مصري عليه دور فى التصدى لهذا الإرهاب الأسود الذي يضرب كل دول العالم وليس مصر فقط.

وتابع "لسنا مع فرض حالة الطوارئ، لأن الإرهاب يريد توصيل رسالة للعالم أن مصر غير آمنه، لأن فرض حالة الطوارئ يشعر العالم أننا فى حالة عدم استقرار".