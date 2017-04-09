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برلمانية تطالب بمحاكمات عاجلة لمنفذي تفجير الكنيسة

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برلمانية تطالب بمحاكمات عاجلة لمنفذي تفجير الكنيسة برلمانية تطالب بمحاكمات عاجلة لمنفذي تفجير الكنيسة

التحرير

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نعت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، شهداء الحادث الإرهابي اليوم بطنطا، مؤكدة أنه رغم اليد الإرهابيه التى تريد نشر الحزن والفتنة فى مستهل أعياد الأقباط، إلا أن المصريين سيقفون صفا واحدا فى التصدى للإرهاب.

وأكدت النائبة، أن يد الغدر لن تطال الوحدة الوطنية والحادث الإرهابى هز المصريين مسلمين وأقباط على حد سواء.

وطالبت النائبة بضرورة مضاعفة الحراسة وتشديد الإجراءات الأمنية أمام الكنائس، وضرورة إجراء محاكمات مشددة وعاجلة لمنفذى الهجوم.

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وقال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن حادث التفجير الدموي الغادر يستهدف ونسيجها الوطني.

وأضاف الجمال، فى  تصريحات للمحررين البرلمانين، أن هذا الحادث الإرهابي المجرم لم يستهدف أقباط مصر بل مصر كلها ونسيجها الوطني، في دلالة واضحة على الإفلاس الفكري والمعنوي لتلك الجماعات الضالة بعد تضييق الخناق عليها وضبط وتصفية عناصرها من أعداء الوطن.

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