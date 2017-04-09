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في برقية للسيسي.. بوتين يؤكد ضرورة العمل المشترك ضد الإرهاب

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في برقية للسيسي.. بوتين يؤكد ضرورة العمل المشترك ضد الإرهاب في برقية للسيسي.. بوتين يؤكد ضرورة العمل المشترك ضد الإرهاب

التحرير

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بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، برقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح في ضحايا تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا، وأدان الرئيس الروسي بشدة هذا العمل الإرهابي واصفا إياه بـ"العمل الوحشي".

وقال بوتين في بيان صادر عن الكرملين اليوم: "واضح أن الإرهابيين لا يريدون إخافة الناس فقط، بل ونشر التفرقة في صفوف أتباع الطوائف المختلفة" مضيفا: "إنني واثق أن هؤلاء الإرهابيين لن يتمكنوا من الوصول لهدفهم، مشددا على ضروة العمل المشترك للتصدي للإرهاب"، قائلا: "بالعمل معًا ومع الأعضاء المسئولين في المجتمع الدولي ستتمكن دولنا من صد قوى الإرهاب والقضاء على فكرهم البغيض".

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ووقع انفجار صباح الأحد، داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، أسفر عن سقوط 25 شهيدا وإصابة 45 آخرين بينهم حالات حرجة.

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التحرير

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