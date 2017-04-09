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الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

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الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس» الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

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بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح ، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الجريمة الإرهابية الآثمة التي استهدفت اليوم كنيسة القديسة مارجرجس في مدينة طنطا.

وأكد بن زايد، في برقيته، على تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع دولة ، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الاجرامي الخبيث، مبديًا ثقته بتلاحم الشعب المصري الشقيق وقدرته عبر التاريخ على التمسك بوحدته الوطنية ودحر هذا الارهاب البغيض بالوسائل كافة.

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وعبر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن تعازي دولة الإمارات لذوي الضحايا والشعب المصري وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى.

ومن جانبه، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببرقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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التحرير

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