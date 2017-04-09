غرفة عمليات بمستشفيات جامعية للتعامل مع ضحايا التفجيرين

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أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمات الناشئة عن تفجيري كنيسة مار جرجس بطنطا، ومارمرقس بالإسكندرية برئاسته وعضوية الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية.

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وتشمل عضوية اللجنة الدكتور إبراهيم عبد الوهاب القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد طب طنطا، وعصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عثمان عميد طب الإسكندرية لسرعة التعامل مع نتائج الحوادث الإرهابية على مستوى المستشفيات الجامعية، وتلبية أي احتياجات تحتاج إليها المستشفيات المعنية بشكل فوري.