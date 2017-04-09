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السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

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السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

التحرير

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أدانت السفارة الأمريكية بالقاهرة الهجوم الإرهابي على كنيسة «مارجرجس» بطنطا، كما قدمت التعازي لأسر الضحايا وأصدقائهم.

وشدد بيان للسفارة اليوم على دعم الولايات المتحدة لمصر في حربها ضد الإرهاب.

وقالت السفارة في بيانها: «تدين السفارة الأمريكية الهجوم الإرهابي الشنيع والشائن الذي استهدف المصلين المصريين اليوم داخل كنيسة مارجرجس بطنطا في أحد أقدس الأعياد المسيحية».

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وأضافت «إننا نتقدم بالتعازي والصلوات لضحايا هذا الهجوم المروع. ونعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا وأصدقائهم، ونتمنى للمصابين سرعة الشفاء».

كما أكد البيان أن «الولايات المتحدة تقف بحزم مع والشعب المصري لهزيمة الإرهاب».

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التحرير

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