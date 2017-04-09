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عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد

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عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، صعوبة وقوة مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة 24 بمسابقة الدوري الممتاز، لافتا إلى أن الأهلي يخوض مبارياته المقبلة من المسابقة بهدف الفوز فقط؛ لحسم اللقب مبكرا.

وقال عبد الحفيظ، إن الاتحاد السكندري فريق جيد للغاية ويقوده جهاز فني على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن الأهلي يدخل اللقاء بكامل تركيزه؛ من أجل الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن الفريق سكن مرماه 4 أهداف طيلة مشواره بالدوري حتى الآن، كان نصفهما من جانب الاتحاد السكندري، وهو ما يجعل الأهلي يدخل المباراة بتركيز مضاعف؛ نظرا للقوة الهجومية للفريق السكندري.

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وأوضح عبد الحفيظ، أن الفريق سيختتم تدريباته على ملعب مختار التتش صباح غدًا الإثنين، ويسافر للإسكندرية ظهر غد للمبيت بها؛ استعدادًا للمباراة.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن مواجهة الاتحاد تعد من المباريات المهمة في مشوار الفريق بالدوري، والفوز بها يعزز من موقع الأهلي في صدارة جدول الدوري الممتاز.

كما قال عبد الحفيظ، إن الجهاز الإداري يقوم حاليًا باستخراج الأوراق الخاصة بسفر مروان محسن، مهاجم فريق الكرة، إلى ألمانيا مجددا، لاستكمال رحلة علاجه، مؤكدًا أن تأشيرة دخول مروان إلى ألمانيا قد يتم استخراجها خلال أسبوع على أقصى تقدير؛ حتى يتمكن اللاعب من السفر سريعا.

وأوضح عبد الحفيظ أن مروان سيخضع لفحص طبي تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له عملية الرباط الصليبي؛ للتأكد من سير اللاعب على البرنامج العلاجي الذي وضع له بالشكل الصحيح، ووضع خطة التأهيل للفترة المقبلة.

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التحرير

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