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يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين

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يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين

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كتب- أحمد شحاتة وأحمد سعيد:

يؤدي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الأحد، بمدينة أغادير المغربية على فترتين؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك على لقب كأس السوبر الإفريقي يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المغرب.
ويخوض مرانه الأول في الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة على صالة القدس التي تبعد حوالي  30 دقيقة عن فندق الإقامة، ويخوض مرانه الثاني في التاسعة مساءً.

كما قام عاصم السعدني، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي بالتواصل مع الجهاز الفني للفريق والكابتن خالد العوضي مدير الفريق؛ للاطمئنان على البعثة والتأكيد على دعم إدارة النادي وإدارة النشاط الرياضي للفريق قبل السوبر. 

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وحرص محمد بسيوني، الملحق التجاري والإداري بالسفارة المصرية بالمغرب، على التواصل مع خالد العوضي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد؛ لمعرفة احتياجات وطلبات بعثة الفريق المقيمة في مدينة أغادير؛ استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والمقرر لها الأربعاء المقبل.

وحرص بسيوني على متابعة الإجراءات الخاصة بترتيبات إقامة بعثة الأهلي في المغرب، والعمل على راحة الفريق وتوفير كافة طلبات البعثة.

ويتواجد بسيوني بشكل دائم مع بعثة الفريق؛ لتذليل أية عقبات قد تواجه الأهلي في المغرب خلال إقامته الحالية بمدينة أغادير.

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التحرير

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