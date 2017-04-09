الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي

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تستضيف الملاعب المصرية، اليوم الأحد، مباريات الأسبوع 24 من الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي كل من الداخلية مع النصر للتعدين، ووادي دجلة مع الشرقية، والمقاولون العرب أمام مصر المقاصة.

في المباراة الأولى يلتقي الداخلية مع النصر للتعدين على ستاد كلية الشرطة، ويأمل الداخلية بقيادة المدرب أشرف قاسم، في تعويض التعادل الإيجابي الماضي أمام طلائع الجيش بهدف لكل فريق.

حيث يحتل الداخلية المركز الـ15 في ترتيب جدول الدوري برصيد 17 نقطة، جمعهم من 22 مباراة، بواقع 3 فوز، و 8 تعادلات، و11 خسارة، وسجل الفريق خلال مشواره في الدوري 17 هدفًا، وعليه 35 هدفًا حتى الآن.

على الجانب الآخر يدخل النصر للتعدين بمعنويات مرتفعة منذ فوزه الأخير على نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، بقيادة عبدالنبي عاشور، ليدخل اللقاء أمام الداخليه وعينه على الفوز الثاني على التوالي، لينتشله من منطقة الهبوط.

ويحتل الفريق الأسواني المركز الـ18 والأخير في ترتيب الدوري، برصيد 13 نقطة فقط، جمعها من 22 مباراة، بنتيجة 3 فوز، و 4 تعادل، و 15 خسارة، ولم يسجل سوى 17 هدفًا، وعليه 47 هدفًا حتى الآن كأكثر الفرق في الدوري المصري استقبالا للأهداف هذا الموسم.

وفي مباراة أخرى يستضيف وادي دجلة نظيره الشرقية على ستاد القاهرة الدولي، ويحاول الفريق الدجلاوي بقيادة أحمد حسام ميدو، تعويض جماهيره بفوز هام بعد الخسارة الماضية.

فيما يدخل الشرقية اللقاء، بقيادة عماد النحاس، منتشيا بفوزه السابق أمام الزمالك بهدف وحيد، ليوجه رسالة قوية بذلك إلى لاعبي دجلة أنه ليس بالفريسة السهلة.

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وادي دجلة تجمد رصيده حاليا عند النقطة 28 في المركز العاشر، من 22 مباراة لعبها، فاز في 7 منها، وتعادل في 7 أخرى، وخسر 8 مباريات حتى الآن، وسجل الفريق 27 هدفًا، واستقبلت شباكهم 26 هدفًا.

على عكس الشرقية الذي يقبع في المركز الـ17 وقبل الأخير، برصيد 14 نقطة، من 22 مباراة، 4 فوز و تعادلين، و16 خسارة، وسجلوا 16 هدفًا، ومُنيت شباكهم بـ 34 هدفًا حتى الآن.

وفي المباراة الأخيرة في قمة اليوم يحل وصيف الدوري مصر المقاصة ضيفًا على نظيره المقاولون العرب، في ستاد المقاولون، ويدخل الفريق الفيومي اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه السابق على دروايش الإسماعيلي 3-2.

ويأمل المقاصة تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني، في تعزيز الوصافة، والتي يغرد فيها منفردا برصيد 51 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر النادي الأهلي صاحب الـ58 نقطة.

المقاصة لعب 22 مباراة حتى الآن، فاز في 18 منها، وتعادل في 3 مباريات أخرى وخسر 3 أيضا، وسجل لاعبوه 45 هدفًا، كأكثر الفرق تسجيلا للأهداف في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، في حين استقبلت شباكهم 22 هدفًا.

وسيحاول أحمد الشيخ لاعب الفريق الفيومي تعزيز صدارته لقائمة هدافين الدوري والتي يحتلها برصيد 13 هدفًا حتى الآن، بمحاولة التسجيل أمام المقاولون اليوم.

وعلى الجانب الآخر يحتل المقاولون العرب المركز الـ11 في ترتيب الجدول برصيد 28 نقطة، من 22 مباراة، بواقع 8 فوز ، و4 تعادل، و 10 هزائم، وسجل لاعبوه 21 هدفًا، واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.