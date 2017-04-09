أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة

Google+ Print
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة

مصراوي Masrawy

السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي في م

(أ ف ب): 

أكدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هالي، الأحد، أنه لن يكون هناك حل سياسي في سوريا طالما أن الرئيس بشار الأسد في السلطة، في مؤشر إلى تغيير محتمل في نهج إدارة الرئيس دونالد حيال الملف السوري.

وقالت هالي متحدثة لبرنامج "ستايت أوف ذي يونيون" على "سي إن إن" التلفزيونية "ليس هناك أي خيار لحل سياسي والأسد على رأس النظام".

وتابعت "إن نظرتم إلى أعماله، إن نظرتم إلى الوضع، سيكون من الصعب رؤية حكومة مستقرة ومسالمة مع الأسد".

لم توضح هالي إن كانت إدارة ترامب التي تفادت حتى الآن الدعوة إلى رحيل الأسد عن السلطة، بدلت سياستها. لكنها حذرت الجمعة بأن الولايات المتحدة على استعداد لتوجيه ضربات جديدة ضد نظام دمشق، غداة القصف 

الصاروخي الأمريكي لقاعدة جوية بوسط سوريا، ردا على هجوم كيميائي في سوريا اتهمت واشنطن نظام الأسد بتنفيذه.

وأدى الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون في ادلب إلى مقتل 87 مدنيا على الأقل، بينهم 31 طفلا. ونفت دمشق أي مسؤولية لها فيه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: الوقت حان لإنهاء "الحرب الأهلية الوحشية" في سوريا

ترامب: الوقت حان لإنهاء "الحرب الأهلية الوحشية" في سوريا

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب

الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب

بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب

بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب