سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة

(أ ف ب):

أكدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هالي، الأحد، أنه لن يكون هناك حل سياسي في سوريا طالما أن الرئيس بشار الأسد في السلطة، في مؤشر إلى تغيير محتمل في نهج إدارة الرئيس دونالد ترامب حيال الملف السوري.

وقالت هالي متحدثة لبرنامج "ستايت أوف ذي يونيون" على شبكة "سي إن إن" التلفزيونية "ليس هناك أي خيار لحل سياسي والأسد على رأس النظام".

وتابعت "إن نظرتم إلى أعماله، إن نظرتم إلى الوضع، سيكون من الصعب رؤية حكومة مستقرة ومسالمة مع الأسد".

لم توضح هالي إن كانت إدارة ترامب التي تفادت حتى الآن الدعوة إلى رحيل الأسد عن السلطة، بدلت سياستها. لكنها حذرت الجمعة بأن الولايات المتحدة على استعداد لتوجيه ضربات جديدة ضد نظام دمشق، غداة القصف

الصاروخي الأمريكي لقاعدة جوية بوسط سوريا، ردا على هجوم كيميائي في سوريا اتهمت واشنطن نظام الأسد بتنفيذه.

وأدى الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون في ادلب إلى مقتل 87 مدنيا على الأقل، بينهم 31 طفلا. ونفت دمشق أي مسؤولية لها فيه.