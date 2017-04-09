هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير

مصراوي Masrawy

كتبت- ميرا ماهر

بينما استعد البعض للتحضير لصلوات ومظاهر الاحتفالات بالعيد، ووضع جدول خاص لأسبوع الآلام، نشرته كنيسة مار جرجس على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، توقفت التحضيرات في منتصفها وبعد بدايتها بساعات قلائل، وذلك بسبب أحداث التفجير التي تمت صباح اليوم الأحد، لذا نرصد لكم جدول الاحتفالات الذي استعد له الأقباط ولن يستطيعوا تنفيذه وفقاً للجدول الذي تم نشره على صفحة الكنيسة.

ففي نفس الوقت الذي تم فيه التفجير، ووفقاً للجدول، كانت الكنيسة تقيم شعائرالقداس وتحتفل بـ"أحد الشعانين" والجناز العام وقداس الأطفال من الساعة السابعة صباحاً، والتي شهدت التفجيرات بعد ساعتين من بدئهم.

كما وضح الجدول مواعيد صلوات البصخة، والتي تليها خميس العهد من باكر والبصخة النهارية واللقان والبصخة المسائية.

كما حددت الكنيسة مواعيد صلوات الجمعة العظيمة وليلة أبو غالمسيس، وأخيراً عيد القيامة المجيد وشم النسيم.