ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية
تفجير محيط كنيسة مارمرقس بالاسكندرية (1)
تفجير محيط كنيسة مارمرقس بالاسكندرية (2)
تفجير محيط كنيسة مارمرقس بالاسكندرية (3)
تفجير محيط كنيسة مارمرقس بالاسكندرية (4)
تفجير محيط كنيسة مارمرقس بالاسكندرية (5)
تفجير محيط كنيسة مارمرقس بالاسكندرية (6)
تفجير محيط كنيسة مارمرقس بالاسكندرية (7)
الاسكندرية - محمد عامر:
رصدت عدسة "مصراوي" محيط الكنيسة المرقصية بمحطة الرمل بالإسكندرية، عقب الانفجار الشديد أمام أول بوابة تفتيش.
وأكد مصدر أمني سقوط عدد من الإصابات بين أفراد الأمن ومواطنين هناك.
جاء الانفجار بعد مغادرة البابا تواضروس، عقب أداء الصلوات هناك.
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