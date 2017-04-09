مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة

المنوفية مروة فاضل:

قال مصدر كنائسي بمطرانية المنوفية، بشبين الكوم، اليوم الأحد: "إن احتفالات الأقباط بالأعياد مستمرة مهما فعلت يد الإرهاب الخسيسة، مؤكدًا أن احتفالات الأقباط دائمًا عبارة عن صلوات".

وأكد أن الأقباط مستمرون في صلواتهم مهما حدث، قائلا: "لآخر نفس كلنا هنصلي وما زال الشر موجودًا.. لا بد أن نتحد لنقتلع جذور الإرهاب، فجميع المواطنين مستهدفون".

من جانبه، أكد مصدر أمني أنه جرى التوجيه بتكثيف التواجد الأمني حول الكنائس والتي يبلغ عددها 86 كنسية بالمحافظة.

يذكر أن محافظة الغربية قد شهدت انفجارًا بكنيسة مارجرجس بطنطا، صباح اليوم، أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.