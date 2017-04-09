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وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم

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وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم

مصراوي Masrawy

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة

كتبت - نورا ممدوح :

‎ ‎تتوجه السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الآن، إلى محافظة الغربية ضمن وفد وزاري برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس ‏الوزراء‎.‎

وأدانت مكرم، الحادث الإرهابي الغاشم الذي تعرضت له اليوم، في الاحتفال بعيد أحد ‏السعف"رمز السلام والمحبة" بكنيسة مارجرجس بطنطا‎ .‎
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وأكدت مكرم، أن هذه المحاولة إنما تزيد من تماسك وعزيمة المصريين وإصرارهم علي مواجهة ‏الإرهاب ومقاومة كل الموالين له، وأن أعداء الإنسانية والسلام والنجاح لن ينالوا مرادهم، مشيرة إلى أن جميع المصريين مستعدون للتضحية بأرواحهم فداء لوطننا الغالي‎ .، قائلة " ‎لن يفلح الإرهاب ..وسنبقى صفا واحدًا رغم الالم".

كما تقدمت مكرم بخالص التعازي لأهالي الضحايا ولجميع المصريين، ومتمنية الشفاء لجميع ‏المصابين.

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