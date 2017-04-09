وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم

كتبت - نورا ممدوح :
تتوجه السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الآن، إلى محافظة الغربية ضمن وفد وزاري برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وأدانت مكرم، الحادث الإرهابي الغاشم الذي تعرضت له مصر اليوم، في الاحتفال بعيد أحد السعف"رمز السلام والمحبة" بكنيسة مارجرجس بطنطا .
وأكدت مكرم، أن هذه المحاولة إنما تزيد من تماسك وعزيمة المصريين وإصرارهم علي مواجهة الإرهاب ومقاومة كل الموالين له، وأن أعداء الإنسانية والسلام والنجاح لن ينالوا مرادهم، مشيرة إلى أن جميع المصريين مستعدون للتضحية بأرواحهم فداء لوطننا الغالي .، قائلة " لن يفلح الإرهاب ..وسنبقى صفا واحدًا رغم الالم".
كما تقدمت مكرم بخالص التعازي لأهالي الضحايا ولجميع المصريين، ومتمنية الشفاء لجميع المصابين.
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