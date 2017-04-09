خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب

هو و هى

على مدار 6 سنوات.. أبرز هجمات الأسد " الوحشية" على سوريا

من خان شيخون.. مصراوي يحاور سوري فقد 19 فرداً من عائلته

هو و هى

دراسة: التدخين يقتل 1 من بين كل 10 أشخاص في العالم