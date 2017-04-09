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«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف

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«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف «مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف

التحرير

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ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الأحد، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، طلب من إدارة الفريق 200 مليون جنيه إسترليني، لضم لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن مورينيو يرى أن مانشستر يونايتد فرط في فرصة تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتنوية الماضية، بعدم ضمه أي لاعب.

وأشارت ذا صن أن الـ 200 مليون جنيه إسترليني، سيستخدمهم مورينيو لضم أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، وثلاثي موناكو الفرنسي (تيموي باكايوكو .. جبريل سيدبي .. بينجامين ميندي)، علاوة على إريك دير، لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير.

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وأردفت الصحيفة بأن جريزمان، سيكلف خزينة اليونايتد نحو 86 مليون جنيه إسترليني، فيما سيبلغ تكلفة ضم ثلاثي موناكو  كالآتي تيموي باكايوكو نحة 53 مليون جنيه إسترليني، وجبريل سيدبي نحو 22 مليون جنيه إسترليني، وبينجامين ميندي نجو 15 مليون جنيه إسترليني، فيما ستتكلف صفقة إريك دير، نحو 40 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت «ذا صن» بأن مجموعة تكلفة ضم هؤلاء اللاعبين سيصل إلى 198 مليون جنيه إسترليني، وكان قد ضم مورينيو صفقات في الانتقالات الصيفية الماضية بنحو 149 نليون جنيه إسترليني "بيلي مقابل (30) ومخيتاريان مقابل (30) وبوجبا مقابل (89)"، ليصل مجموع ما صرفه مورينيو في عام لـ 347 مليون جنيه إسترليني.

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التحرير

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