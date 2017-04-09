وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا



المنيا - ريمون الراوي:

أعلن مكتب تنشيط السياحة بمنطقة آثار تونا الجبل بالمنيا، استقبال وفد قادم من دولتي تايلاند وألمانيا، مكون من 48 زائرًا، قادمين لزيارة المعالم الأثرية والسياحية المختلفة بمحافظة المنيا، والتعرف على تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

قال فرج عبد العزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل، إن الوفد زار المعالم الأثرية بتونا الجبل، وهي "جبانة الطيور والحيوانات المقدسة والسراديب"، ثم مقبرة كبير الكهنة "بيتوزيرس"، ومقبرة شهيدة الحب "ايزادورا" اليونانية ثم الساقية الرومانية ولوحة إخناتون، يلي ذلك زيارة منطقة آثار بني حسن ومنطقة آثار تل العمارنة، حيث مدينة "أخت آتون"، مدينة التوحيد والمقابر الشمالية والقصر الشمالي ومركز الزوار.