بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برسالة تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا.

وأكد بوتين أن العمل الجماعي مع الأعضاء المسئولين في المجتمع الدولي، سيُمكّن الدول من صد الإرهاب، وفقًا للمكتب الصحفي للكرملين.

وجاء فى برقية التعزية: "الجريمة التي ارتكبت فى خضم العيد الدينى، تدهش بوحشيتها وتهكمها".

شاهد أيضا

وأوضح أن الإرهابيين لا يريدون إخافة الناس فقط، بل ونشر التفرقة فى صفوف أتباع الطوائف المختلفة، لكننى واثق بأنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى هدفهم، بالعمل معًا كتفًا بكتف مع الأعضاء المسؤولين فى المجتمع الدولى، ستتمكن دولنا من صد قوى الإرهاب، والقضاء على فكرهم البغيض".

ووقع، صباح اليوم تفجير في كنيسة "مارجرجس"، تزامنًا مع أعياد أحد السعف للأقباط المصريين، أسفر عن سقوط 26 قتيلًا ونحو 59 جريحًا.