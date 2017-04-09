أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس»

Google+ Print
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ندد البابا فرنسيس الثاني بالتفجير الذي وقع، اليوم الأحد، واستهدف كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعرب بابا الفاتيكان عن تعازيه العميقة، قائلا "تعازينا العميقة لشقيقي البابا تاوضروس الثاني والكنيسة القبطية وكل الأمة المصرية العزيزة".

شاهد أيضا

كما أكد، خلال كلمته من ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، على أنه يصلي من أجل ضحايا الهجوم.

وكان فرانسيس الثاني قد علم بأحداث تفجير كنيسة مارجرجس في أثناء إلقاء كلمته بمناسبة "أحد السعف" في ساحة القديس بطرس، ودعا الله "لتحويل قلوب الذين ينشرون الرعب والعنف والموت، وكذلك قلوب الذين يصنعون الأسلحة ويتاجرون بها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»