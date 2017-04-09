البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس»

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ندد البابا فرنسيس الثاني بالتفجير الذي وقع، اليوم الأحد، واستهدف كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعرب بابا الفاتيكان عن تعازيه العميقة، قائلا "تعازينا العميقة لشقيقي البابا تاوضروس الثاني والكنيسة القبطية وكل الأمة المصرية العزيزة".

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كما أكد، خلال كلمته من ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، على أنه يصلي من أجل ضحايا الهجوم.

وكان فرانسيس الثاني قد علم بأحداث تفجير كنيسة مارجرجس في أثناء إلقاء كلمته بمناسبة "أحد السعف" في ساحة القديس بطرس، ودعا الله "لتحويل قلوب الذين ينشرون الرعب والعنف والموت، وكذلك قلوب الذين يصنعون الأسلحة ويتاجرون بها".