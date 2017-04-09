بالصور| مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس عقب تفجير طنطا

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شهد محيط الكنائس بأسوان استنفار أمنى كبير، عقب حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا اليوم، حيث تفقد اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان الخدمات الأمنية أمام الكنائس، يرافقة العميد احمد سعد عويضه مفتش الداخلية لأمن أسوان.

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وشدد مدير الأمن خلال جولته، التي شملت كنائس رئيس الملائكة والكنيسة الانجيلية والكنيسة الكاثلويكية وكنيسة الأخوة وكنيسة مريم بمدينة اسوان، على استعداد القوات وجاهزيتها للتعامل مع جميع الظرف الأمني الراهن.





كما شدد علي ضرورة اليقظة التامة وتوسيع الحرم الأمني للتمركزات المحيطة بالكنائس، مع ضرورة التفتيش الجيد عبر بوابات التامين الالكترونى أمام عدد من الكنائس، مع توسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي.