أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بالصور| مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس عقب تفجير طنطا

Google+ Print
بالصور| مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس عقب تفجير طنطا بالصور| مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس عقب تفجير طنطا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهد محيط الكنائس بأسوان استنفار أمنى كبير، عقب حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا اليوم، حيث تفقد اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان الخدمات الأمنية أمام الكنائس، يرافقة العميد  احمد سعد عويضه مفتش الداخلية لأمن أسوان.

كنائس أسوان

شاهد أيضا

وشدد مدير الأمن خلال جولته، التي شملت كنائس رئيس الملائكة والكنيسة الانجيلية والكنيسة الكاثلويكية وكنيسة الأخوة وكنيسة مريم بمدينة اسوان، على استعداد القوات وجاهزيتها للتعامل مع جميع الظرف الأمني الراهن.

كنائس أسوان
 
كما شدد علي ضرورة اليقظة التامة وتوسيع الحرم الأمني للتمركزات المحيطة بالكنائس، مع ضرورة التفتيش الجيد عبر بوابات التامين الالكترونى أمام عدد من الكنائس، مع توسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»