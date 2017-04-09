السيسي يدعو مجلس الدفاع الوطني للانعقاد عقب «تفجير طنطا»

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دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس الدفاع الوطني للانعقاد اليوم الأحد، وذلك بعد حادث تفجير كنسية مارجرجس بطنطا.

وأمر السيسى، بفتح كل مستشفيات القوات المسلحة أمام الحالات العاجلة من المصابين.

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ويتكون مجلس الدفاع الوطنى من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزراء الخارجية، المالية، الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وكان تنفجير صباح اليوم، قد وقع بكنيسة مارجرجس بطنطا، أسفر عن 22 حالة وفاة، وإصابة 59 شخصًا.