راعي كنسية العذراء بالأقصر: داعش وراء تفجيرات طنطا و القاصد غالب

التحرير

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استنكر القمص مينا جاد جرجس، راعي كنسية السيدة العذراء بإسنا جنوب الأقصر، التفجيرات التي شهدتها كنسية ماري جرجس بطنطا، والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 26 شخصا، وأصيب 59 آخرين.

وأوضح راعي كنسية السيدة العذراء في تصريح خاص لـ" التحرير"، أن تنظيم داعش الإرهابي وراء تلك التفجيرات التي تحدث بالكنائس، خاصة بعد نشر تهديداته الأخيرة لأقباط مصر، والتي يعلمها الجميع.

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وأضاف، في كل مناسبة نستقبل مثل تلك الأحداث المؤسفة، ولكننا نستقبلها بفرح، لأن ضحايا هذه الحوادث شهداء ويصلون إلى السماء على الفور وأمرهم عند الله.

وأشار إلى ضرورة عدم اتهام الأمن بالتقصير، لافتًا إلى أن القاصد غالب، و الإرهاب وحش مفترس.